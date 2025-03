Er worden steeds meer fietsen gestolen + 7 tips tegen fietsendiefstal

Het aantal meldingen van fietsendiefstal blijft stijgen, meldt vergelijkingswebsite Independer op basis van politiegegevens. Vorig jaar zijn er 86.220 fietsendiefstallen gemeld, 30 procent meer dan vijf jaar geleden.

Vooral Amsterdam is een hotspot voor fietsdieven. Daar zijn vorig jaar 10.810 fietsen gestolen, meer dan alle fietsdiefstallen in de provincies Drenthe, Flevoland, Zeeland, Friesland en Groningen bij elkaar opgeteld.

Maar als de diefstallen worden afgezet tegen het aantal huishoudens dan voert Heemstede de lijst aan. Per duizend inwoners waren er in de Noord-Hollandse plaats 23,1 fietsdiefstallen. Ook in het Zeeuwse Veere was het risico groot: daar werden 22,7 fietsdiefstallen per duizend inwoners gemeld. Amsterdam komt in dit lijstje op de vierde plaats, met 21 per duizend inwoners.

Renswoude en Schiermonnikoog zijn de enige gemeenten waar vorig jaar geen fietsdiefstallen zijn gemeld.

DeFietsersbond, de belangenvereniging van fietsers, heeft 7 tips:

1.Noteer je framenummer

Noteer altijd je framenummer. Het framenummer maakt je fiets uniek en daarmee kun je aangifte doen bij de politie.

2. Gebruik twee sloten

Een voorbeeld van een ringslot dat geopend is met wat een ‘Dievensleutel’ wordt genoemd. Uit de handleiding van de politie: Hoe herken ik een gestolen fiets? Bron: stavc.nl

Zet je fiets met twee sloten op slot. Een ringslot alleen is niet genoeg. De Rotterdamse politie meldt dat er lopers van Solid-sloten van AXA in omloop zijn. Volgens de fabrikant is dat onmogelijk. Uit onderzoek naar fietsendieven in Zwolle bleek dat AXA Defender-ringsloten gemakkelijk te kraken zijn met wat een ‘Dievensleutel’ wordt genoemd. De politie gaf dit door aan Axa. Het bedrijf uit Veenendaal zegt dat na de waarschuwing door de politie de sloten meteen zijn aangepast. AXA heeft ook privédetectives op de online aanbieders van ‘Poolse sleutels’ afgestuurd.

3. Geen fietsenrek om je fiets aan vast te maken?

Probeer je fiets ergens aan vast te maken. Dat lukt niet altijd. Veel gemeenten vervangen op drukke locaties rekken door parkeervakken. Als er te weinig rekken zijn, meld dat dan bij je lokale Fietsersbondafdeling.

4. Fiets weg? Soms staat die nog om de hoek

Dieven zetten soms fietsen een eindje verder neer. Dan wachten ze even om te bekijken of het geen lokfiets is van de politie. Het loont dus om even in de buurt te zoeken.Dieven hebben plankjes met wieltjes eronder. Die zetten ze onder het achterwiel. Ze parkeren de fiets dan een eindje verder en halen die dan later op, ’s nachts bijvoorbeeld. Als je fiets weg is, kijk dan even rond in de buurt.

Het kan ook zijn dat wegknipteams van de gemeente je fiets mee hebben genomen. Zeker als je fiets buiten de rekken stond, is het belangrijk om eerst te controleren of de gemeente er niet mee aan de haal gegaan is. Gemeenten hebben het recht om gevaarlijk gestalde fietsen of weesfietsen te verwijderen. Sommige gemeenten interpreteren die regels echter wel erg ruim. Op de site van je gemeente of op verlorenofgevonden.nl kun je opzoeken of je fiets misschien in een fietsendepot staat.

5. En check de social media-accounts van de politie

Kijk op de social media-accounts van wijkagenten of de politie. Agenten doen er alles aan om fietsen terug te bezorgen bij de eigenaar. Daarom posten agenten foto’s van fietsen die ze bij verdachten hebben gevonden.

6. Fiets echt weg? Doe aangifte!

En doe bij diefstal altijd aangifte. Hoe meer aangiftes, hoe beter de politie fietsdiefstal kan bestrijden. En de kans dat je fiets terug komt, is ook groter als je aangifte doet.

7. Heterdaad

Als je iemand een fiets ziet stelen (een heterdaad), bel dan 112.