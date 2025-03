VS opnieuw grootste internationale investeerder in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - De Verenigde Staten waren vorig jaar opnieuw de grootste internationale investeerder in Nederland, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens DNB staan de VS eigenlijk al jaren bovenaan in de lijst. Nu zijn de cijfers wel extra relevant vanwege de dreiging van een handelsoorlog met de VS.

Eind 2024 hadden de VS 1822 miljard euro geïnvesteerd in Nederland. Dit ging voor een groot deel om investeringen van Amerikaanse multinationals in Nederlandse dochtermaatschappijen. Het geïnvesteerde geld stroomde Nederland deels ook weer uit naar bedrijfsonderdelen in andere landen.

Andersom investeerde Nederland 1496 miljard euro in de VS, waardoor het zogenoemde netto extern vermogen uitkwam op min 326 miljard euro. Volgens DNB wil dat zeggen dat het Nederlandse bedrijfsleven en de kapitaalmarkt relatief sterk met die in de VS verweven zijn. Andere landen die hoog staan op de lijst zijn Luxemburg, met veel internationale beleggingsfondsen, en Duitsland.