Experts ruimen handgranaat op straat op in Rotterdam-Zuid

ROTTERDAM (ANP) - Explosievenexperts van de politie hebben op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid een handgranaat verwijderd die in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 04.00 uur werd gevonden. Na de vondst sloten agenten de omgeving enkele uren af, maar de buurt is inmiddels weer vrijgegeven. De granaat wordt elders tot ontploffing gebracht, meldt de politie.

Niet ver van de vindplaats van de handgranaat, op de Charloisse Kerksingel, was er een explosie bij een woning. Die veroorzaakte lichte schade. Er vielen geen gewonden. Onduidelijk is nog of de incidenten verband met elkaar houden. In beide gevallen is nog niemand aangehouden.