Er zijn steeds meer valse rijbewijzen te koope en in omloop

In Nederland wordt steeds vaker gefraudeerd met rijbewijzen schrijft De Telegraaf. Het zijn er zoveel dat de deskundigen - Het Expertisecentrum Identiteitsfraude, politie en douane alarm slaan.

„We zien een duidelijke stijging in het aantal fraudegevallen vanrijbewijzen”, vertelt Ben, plaatsvervangend hoofd van het ECID. In 2024werden 1047 valse rijbewijzen onderschept. Ter vergelijking: in 2023 ginghet nog om 980 documenten en in 2022 om 791.

De valse rijbewijzen kunnen online ’met een druk op de knop’ wordengekocht. De prijzen variëren van 50 tot 800 euro, afhankelijk van dekwaliteit. De rijbewijzen worden gebruikt om illegaal de weg op te gaan,maar ook om bijvoorbeeld telefoons, alcohol of sigaretten te kopen.

’Gevaarlijke situaties’

Opvallend is de toename van Oekraïners met een vals rijbewijs. Vaak is het originele rijbewijs verlopen, hebben ze er geen of zijn ze die kwijtgeraakt.„Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg”, waarschuwt Ben.