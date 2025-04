Durfinvesteerders jagen op kansen in Europese defensiesector

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Private durfinvesteerders zoeken massaal naar investeringsmogelijkheden in de Europese defensiesector om te profiteren van de omvangrijke militaire expansie in de regio. De houding van investeerders tegenover de defensiesector is de afgelopen maanden flink veranderd. Voorheen werd de sector juist gemeden om het kapitaalintensieve karakter en de ethische risico's rond investeringen in wapens.

Het aantrekken van privaat kapitaal is echter belangrijk voor de financiering van de Europese plannen om de defensieparaatheid fors op te voeren. Vorige maand publiceerde de Europese Commissie een rapport over het plan van 800 miljard euro om Europa te herbewapenen. Daarin staan suggesties voor het mobiliseren van privaat geld. "Overheden kunnen zelf niet alles doen om wapens aan te schaffen en te ontwikkelen", aldus Ian Fujiyama, hoofd luchtvaart en defensie bij investeringsbedrijf Carlyle Group. Privaat geld kan volgens hem het benodigde kapitaal en de expertise leveren.