Pas op dat je niet wordt opgelicht bij Booking.com: schade gemiddeld meer dan 800 euro per persoon

Oplichting via Booking.com neemt hand over hand toe. Steeds meer reizigers worden slachtoffer en de bedragen die zij kwijtraken lopen verder op. De Fraudehelpdesk ontving in 2024 101 meldingen over fraude via de boekingssite.

In 34 gevallen werd daadwerkelijk geld buitgemaakt, met een gemiddeld verlies van 854 euro per persoon. Dat is een forse stijging vergeleken met 2023, toen dertig meldingen binnenkwamen en dertien slachtoffers geld verloren, gemiddeld 484 euro. Aangezien het melden van fraude niet verplicht is, ligt het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk hoger.

De werkwijze van criminelen blijft grotendeels hetzelfde. Nadat reizigers via Booking.com een verblijf hebben gereserveerd, ontvangen ze via het platform een vervalst bericht. Daarin wordt hen gevraagd om hun betaling te verifiëren of persoonlijke gegevens door te geven. In werkelijkheid sturen oplichters deze berichten om gevoelige informatie, zoals creditcardgegevens, in handen te krijgen.

Volgens Booking.com zelf is het aantal frauduleuze praktijken op het platform in korte tijd explosief gegroeid. De boekingssite meldde eerder aan de BBC dat oplichting in anderhalf jaar tijd met 500 tot 900 procent is gestegen. De oorzaak zou liggen in de opkomst van kunstmatige intelligentie, waarmee criminelen geloofwaardige nepmails kunnen opstellen die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.

Wie slachtoffer wordt, moet direct actie ondernemen. Meld de fraude bij Booking.com en schakel de bank of creditcardmaatschappij in. Soms kan een betaling worden teruggedraaid, maar dit proces neemt vaak weken tot maanden in beslag.