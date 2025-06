Erasmus bevriest samenwerking met universiteiten in Israël

ROTTERDAM (ANP) - De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) bevriest per direct de samenwerkingen met drie universiteiten in Israël. Nieuwe samenwerkingen met die universiteiten komen er ook niet. Het bestuur van de EUR acht "het risico dat wij nu indirect betrokken worden bij mensenrechtenschendingen te hoog".

De Rotterdamse universiteit werkte samen met de Bar-Ilan University, de Hebrew University of Jerusalem en de University of Haifa. Die instellingen werken op hun beurt samen met het Israëlische leger. Zolang ze dat doen en bijvoorbeeld projecten in bezet Palestijns gebied hebben, is samenwerking geen optie meer voor het Erasmus-bestuur.