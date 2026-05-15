Erben Wennemars stopt als NOS-analist om carrière van zoon Joep

HILVERSUM (ANP) - Erben Wennemars stopt als schaatsanalist bij de NOS. Dat laat de nieuwsomroep vrijdag weten. De oud-schaatser neemt na zeventien jaar afscheid vanwege zijn dubbelrol als analist en vader van succesvol schaatser Joep Wennemars.

"De afgelopen jaren was ik naast analist ook vader van een schaatser die meedeed om de prijzen. Dat maakte het in de ogen van critici ingewikkeld", zegt Wennemars zelf over zijn besluit. "Als gevolg daarvan kan ik mijn werk niet meer op de vrije en onbevangen manier doen die ik nastreef. Vandaar mijn keuze." Hij laat weten zijn rol als analist altijd met "veel plezier en toewijding" te hebben volbracht.

Xander van der Wulp "respecteert" de keuze van Wennemars. De hoofdredacteur van NOS Sport benadrukt dat de omroep het jammer vindt en zijn enthousiasme zal missen. Gesprekken over de dubbelrol van Wennemars als analist en vader vonden al langer plaats. "Erben wist daar professioneel mee om te gaan, maar het bleef soms balanceren."