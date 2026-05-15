Iran zet vraagtekens bij betrouwbaarheid VS in vredesproces

NEW DELHI (ANP/RTR) - Iran heeft duidelijk gemaakt dat het "vertrouwen" in de Verenigde Staten ontbreekt in de onderhandelingen over de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi beklaagde zich tijdens een BRICS-bijeenkomst in India over "tegenstrijdige boodschappen" die hebben geleid tot twijfels over wat de inzet is van de VS rond het vredesproces. Dat is volgens de minister nog niet helemaal mislukt, maar verloopt wel moeizaam.

De VS en Iran kondigden vorige maand al een staakt-het-vuren aan, maar het lukte sindsdien niet om een definitieve vredesdeal te sluiten. Araghchi zei dat zijn land vasthoudt aan het bestand om diplomatie een kans te geven, maar ook bereid is om de strijd te hervatten. Onderhandelen met de VS wil Iran alleen als de Amerikanen het proces serieus nemen, zei hij.

Iran hoopte op bijval op de top van de BRICS, een bond van landen, maar dat viel tegen. Het kwam niet tot een slotverklaring waarin de door de VS begonnen oorlog werd veroordeeld, zoals Iran wilde. "Er waren verschillende opvattingen onder sommige leden betreffende de situatie in de regio West-Azië/Midden-Oosten", staat in een verklaring van gastland India.

Volgens Araghchi blokkeerde een ander BRICS-lid delen van een beoogde verklaring. Hij zinspeelde erop dat het ging om de Verenigde Arabische Emiraten, zonder dat land bij naam te noemen. "We hebben geen problemen met dat bepaalde land, zij zijn niet ons doelwit geweest in de huidige oorlog. We vallen alleen Amerikaanse militaire bases aan en Amerikaanse militaire installaties die helaas op hun grondgebied staan."