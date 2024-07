Erdogan gaat Assad uitnodigen om banden met Syrië te herstellen

ANKARA (ANP/AFP/RTR) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is van plan de Syrische president Bashar al-Assad uit te nodigen in Turkije. Daarmee wil hij "de betrekkingen tussen Turkije en Syrië herstellen tot op het niveau van vroeger". Volgens Erdogan kan de uitnodiging aan Assad "elk moment" worden verstrekt.

In 2011 verbrak Turkije de banden met Syrië en het regime van Assad. Dat was een gevolg van de burgeroorlog die was uitgebroken in Syrië, waarbij Ankara de rebellen steunde die Assad wilden verdrijven.

Maar volgens Erdogan heeft de Syrische president de voorbije tijd gewerkt aan betere relaties. "We zijn nu op een punt aangekomen waarop Assad een stap zet in de richting van het verbeteren van de betrekkingen met Turkije", zei Erdogan tegen verslaggevers in het vliegtuig onderweg van Berlijn naar Turkije. Daarom wil ook Turkije nu een extra inspanning doen.

Terreurbestrijding

De voorbije jaren lag de focus van Erdogan in Syrië op het aanpakken van vermeende terroristen die zich zouden schuilhouden in het noorden van het land en van daaruit Turkije kunnen aanvallen. Turkije heeft een troepenmacht in een wat veilige zone in het grensgebied wordt genoemd.

Turkije is het land dat veruit de meeste Syrische vluchtelingen opvangt. In het land verblijven ongeveer 3,2 miljoen Syriërs. De afgelopen week was er opnieuw een opflakkering van geweld tegen Syriërs in Turkije, waarbij in het midden van Turkije huizen en auto's van Syriërs werden aangevallen.