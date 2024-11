Erdogan noemt inzet raketten van VS door Oekraïne 'grote fout'

ANKARA (ANP/AFP) - De VS hebben een "grote fout" begaan door Oekraïne toe te staan om langeafstandswapens af te vuren op doelen in Rusland. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd op weg terug naar Turkije van de G20-top in Brazilië. Volgens de president kan het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden leiden tot "een grote nieuwe oorlog".

"Deze stap van Biden zal het conflict niet alleen verder laten escaleren, maar zal ook leiden tot een grotere reactie van Rusland", zei Erdogan aan boord van het vliegtuig tegen journalisten. Hij wees erop dat Rusland al heeft besloten om de nucleaire doctrine aan te passen, waarin staat hoe Rusland kernwapens kan gebruiken. Volgens Erdogan heeft Biden "olie op het vuur" gegooid en kan dat uiteindelijk tot een grootschalige oorlog leiden.

Turkije is een NAVO-bondgenoot van de Verenigde Staten. Het land heeft Oekraïne gesteund en probeert tegelijk ook de banden met Rusland zo goed mogelijk te houden. Erdogan zegt dat hij vooral hoopt dat er zo snel mogelijk vrede komt tussen de strijdende partijen.