Verwachte reclame-inkomsten Ster 7 miljoen lager

DEN HAAG (ANP) - De Ster haalt komend jaar naar verwachting niet 172, maar 165 miljoen euro op met reclames. Dat schrijft minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld stroomt terug naar de mediabegroting.

In 2022 en 2023 leverden Ster-reclames tientallen miljoenen meer op dan verwacht. Toch is de organisatie die de reclames van de publieke omroep verzorgt pessimistisch. Directeur Frank Volmer klaagde in persberichten dat het kabinet mogelijkheden voor onlinereclame beperkt en daarmee de inkomsten van de Ster drukt.