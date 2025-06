Erdogan prijst bestand Israël-Iran in ontmoeting met Trump

DEN HAAG (ANP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump het recent overeengekomen staakt-het-vuren tussen Iran en Israël geprezen, meldt zijn kantoor op X. Ook drong Erdogan aan op nauwe samenwerking om een ​​einde te maken aan het geweld tegen Gaza en het Russisch-Oekraïense conflict. De twee leiders spraken elkaar tijdens de NAVO-top in Den Haag.

De relatie tussen Turkije en de VS, beide lid van de NAVO, staat al geruime tijd onder druk. Dat komt onder meer door de Turkse aankoop van een Russisch luchtafweersysteem en de Amerikaanse steun voor een Syrisch-Koerdische militie die door Turkije als gevaar wordt gezien. Ook heeft Turkije meermaals de acties van Israël in de Palestijnse gebieden veroordeeld. De VS zijn Israëls belangrijkste bondgenoot.