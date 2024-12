Erdogan: tijd om IS en Koerdische strijders uit te schakelen

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt dat het na de machtswissel in Syrië tijd is om "terroristische" groepen in dat land uit te schakelen. Hij doelde daarmee op Islamitische Staat en de Koerdische strijders, die een groot deel van Syrië in handen hebben.

Volgens Erdogan zijn die groepen "een bedreiging voor het voortbestaan van Syrië". Turkije mengde zich al jaren in de Syrische burgeroorlog en heeft al langer banden met Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Die streng islamitische beweging heeft twee weken geleden dictator Bashar al-Assad verdreven en de macht overgenomen in Syrië.

Turkije lijkt dit moment aan te grijpen om de strijd tegen de Koerden in het noordoosten van Syrië te intensiveren. Volgens Erdogan hebben de Syrische Koerden banden met de Koerdische bewegingen in Turkije, die door Ankara worden aangemerkt als terroristisch. Turkije hoopt de banden met HTS te kunnen gebruiken in de strijd, maar de nieuwe machthebbers benadrukken dat ze nu vooral stabiliteit willen.