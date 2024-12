VVEM: evenementen mogen niet lijden onder NAVO-top

HOUTEN (ANP) - De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) vindt dat het niet "kan en mag" zijn dat evenementen mogelijk niet doorgaan vanwege de NAVO-top die in juni in Nederland plaatsvindt. Dat zegt VVEM-voorzitter Boris van der Ham. Politievakbond ACP-voorzitter Ramon Meijerink zei vrijdag dat veel andere evenementen niet kunnen doorgaan rond de NAVO-top omdat er 27.000 politiemedewerkers ingezet moeten worden rond de top in Den Haag. In Nederland werken ongeveer 65.000 mensen bij de politie.

"Een goede organisator zorgt voor een zo gering mogelijke impact van het eigen evenement, ook al is dat een groot evenement", reageert Van der Ham. "Dat betekent dat er goed rekening gehouden moet worden met wat er wel en niet kan, maar dat ook de mogelijkheden moeten worden geboden aan alles wat prima door kan gaan. Het categorisch uitsluiten van evenementen in een bepaalde langdurige periode kan en mag niet de bedoeling zijn. In de week waarin het evenement plaatsvindt zal goed moeten worden gekeken wat er inderdaad wel en niet kan doorgaan."

Volgens Van der Ham hebben "evenementen met kaartverkoop weinig te duchten". "Die hebben al geleerd zonder grotere politie-inzet te functioneren, betalen zelf al voor beveiliging en verkeersregelaars en dergelijke. Evenementen zonder kaartverkoop, bijvoorbeeld open stedelijke evenementen, zullen vaker willen praten over enige inzet van de politie. Ook hier moeten de mogelijkheden onderzocht worden om ook die evenementen door te laten gaan met een zo gering mogelijke inzet van de politie." Van der Ham benadrukt dat "het gesprek moet worden gevoerd, in plaats van dat er wordt gezegd dat niets mogelijk is, omdat dit éne evenement voor zou gaan."