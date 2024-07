Erdogan verlaat Berlijn direct na EK-wedstrijd Nederland-Turkije

BERLIJN (ANP/DPA) - Het bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan Berlijn voor de EK-wedstrijd tussen Nederland en Turkije zal van korte duur zijn. Erdogan arriveert kort voor aanvang van de voetbalwedstrijd en vertrekt dezelfde avond nog. Er staan geen verdere activiteiten op de planning.

Erdogan woont de wedstrijd bij te midden van een rel rond de Turkse international Merih Demiral. De verdediger is door de UEFA geschorst omdat hij in de vorige wedstrijd tegen Oostenrijk een van zijn doelpunten vierde met de zogenoemde wolvengroet. Dit handgebaar is een symbool van extreemrechtse groepering Grijze Wolven, al ontkende Demiral zelf dat hij een politieke boodschap wilde afgeven.

In Turkije is woedend gereageerd op het besluit van de UEFA, onder meer door de regering. Erdogan verwierp eerder al de kritiek op het gebaar, maar heeft nog niet gereageerd op de schorsing. Volgens Turkse media was de rel reden voor Erdogan om de wedstrijd bij te wonen.

Turkse fans hebben opgeroepen de wolvengroet zaterdagavond massaal te brengen op de tribune.