Erepenning voor 13.000 Gelderse veteranen

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 10:49
anp140825095 1
ARNHEM (ANP) - Voor hun inzet voor vrede en vrijheid ontvangen alle 13.000 Gelderse veteranen een erepenning. Commissaris van de Koning Daniël Wigboldus reikt de eerste honderd penningen 17 oktober uit in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek.
De Gelderse veteranenpenning wordt toegekend in het jaar dat veelvuldig is stilgestaan bij tachtig jaar vrijheid. "Het besef te leven in vrede, veiligheid en vrijheid is, zeker in deze tijd, niet vanzelfsprekend. Het belang om vrede en recht wereldwijd na te streven kan dan ook onmogelijk onderschat worden", aldus gedeputeerde Peter Drenth. De Gelderse veteranen die betrokken waren bij missies hebben volgens Drenth een "betekenisvolle bijdrage geleverd aan het herstel van vrede, veiligheid en vrijheid".
