Vrouw van 66 uit Opsterland omgekomen bij ongeluk met luchtballon

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 10:51
anp140825096 1
DE HOEVE (ANP) - Het dodelijke slachtoffer van het ongeluk met een luchtballon in Friesland is een 66-jarige vrouw uit de gemeente Opsterland. De politie meldt donderdag dat nog is geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar dat ze op de plek van het ongeluk overleed.
Het ongeluk met de luchtballon gebeurde woensdag rond 21.00 uur. De luchtballon, volgens de branche de grootste van Nederland, zou bijna geland zijn in het Friese De Hoeve toen er een windvlaag opstak. Die zou een flinke vaart hebben meegegeven, waarna de mand met 34 mensen erin meermaals op de grond stuitte.
Vijf mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagochtend werd bekend dat drie van hen zwaargewond zijn. De piloot en copiloot zijn ongedeerd.
De luchtvaartpolitie doet nog onderzoek naar het ongeval en de precieze oorzaak. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de hele nacht een verkennend onderzoek gedaan in Friesland.
