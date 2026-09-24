ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Erkens wil verplichte cursus voor baasje van bijtgrage hond

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 4:27
anp240926009 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Baasjes van een bijtgrage hond moeten verplicht op een praktijkcursus. Dat wil staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) regelen. Het gaat dan om honden die vaak worden geassocieerd met bijtincidenten.
"Ik vind dat houders van deze groep honden een extra verantwoordelijkheid hebben om hun hond veilig te houden." Welke rassen of kenmerken van honden daaronder zouden gaan vallen, moet Erkens nog onderzoeken. Voor alle nieuwe en huidige hondenbaasjes wil Erkens vanaf 2027 een "vrijwillige, laagdrempelige en aansprekende" theoriecursus in het leven roepen. Op deze manier moeten baasjes in ieder geval de basiskennis over hun huisdier hebben.
Verder wil Erkens een vervolg geven aan eerdere campagnes die mensen wijzen op de verplichtingen die een huisdier met zich meebrengt. Dit najaar komt er een nieuwe campagne, speciaal over welk type hond bij een toekomstig baasje past.
Voor katten komt er een plicht om ze te chippen, vanaf 2028. "Jaarlijks raken er namelijk tienduizenden katten vermist," aldus de staatssecretaris. Dat leed van zoekgeraakte katten hoopt hij te voorkomen met de registratieplicht. Voor honden bestaat al een plicht om het dier te chippen en te registreren. Dit staat ook in Europese regels over honden en katten, die Erkens grotendeels onverkort overneemt. De Europese regels gaan pas na 2030 in. Daarin staan bijvoorbeeld ook regels over de verkoop van dieren online.
Er komt in 2031 een Europese database met de registraties van honden en katten, zodat baasjes ook over de grens opgespoord kunnen worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

laatste dag belastingaangifte nog door vele nederlanders gebruikt1682961684

Trek jij zorgkosten af van de belasting? Dat kan straks niet meer, en het kost sommige huishoudens meer dan je denkt

211146626_m

Bakken in boter of olie: dit is de gezondste keuze

Energiearmoede verwarming laag om de rekening te kunnen betalen

Wie zuinig stookt, valt juist buiten het Noodfonds Energie.

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Wie geen warmtepomp kan betalen, betaalt straks dubbel: zo stijgt jouw energierekening naar 2050

IMG_4830

Duitsland voert per januari een maximumprijs aan de pomp in, naar Belgisch model. Zou dat in Nederland ook schelen?

autodiefstal-header

Deze Toyota staat bovenaan de diefstallijst: zo maak je het dieven lastiger

Loading