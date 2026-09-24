Erkens wil verplichte cursus voor baasje van bijtgrage hond

DEN HAAG (ANP) - Baasjes van een bijtgrage hond moeten verplicht op een praktijkcursus. Dat wil staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) regelen. Het gaat dan om honden die vaak worden geassocieerd met bijtincidenten.

"Ik vind dat houders van deze groep honden een extra verantwoordelijkheid hebben om hun hond veilig te houden." Welke rassen of kenmerken van honden daaronder zouden gaan vallen, moet Erkens nog onderzoeken. Voor alle nieuwe en huidige hondenbaasjes wil Erkens vanaf 2027 een "vrijwillige, laagdrempelige en aansprekende" theoriecursus in het leven roepen. Op deze manier moeten baasjes in ieder geval de basiskennis over hun huisdier hebben.

Verder wil Erkens een vervolg geven aan eerdere campagnes die mensen wijzen op de verplichtingen die een huisdier met zich meebrengt. Dit najaar komt er een nieuwe campagne, speciaal over welk type hond bij een toekomstig baasje past.

Voor katten komt er een plicht om ze te chippen, vanaf 2028. "Jaarlijks raken er namelijk tienduizenden katten vermist," aldus de staatssecretaris. Dat leed van zoekgeraakte katten hoopt hij te voorkomen met de registratieplicht. Voor honden bestaat al een plicht om het dier te chippen en te registreren. Dit staat ook in Europese regels over honden en katten, die Erkens grotendeels onverkort overneemt. De Europese regels gaan pas na 2030 in. Daarin staan bijvoorbeeld ook regels over de verkoop van dieren online.

Er komt in 2031 een Europese database met de registraties van honden en katten, zodat baasjes ook over de grens opgespoord kunnen worden.