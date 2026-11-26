GARCHING (ANP) - Het plan van SpaceX om een miljoen satellieten in te zetten voor datacentra in de ruimte zal de nachtelijke hemel voor iedereen op aarde veranderen, volgens de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO). SpaceX, het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, kreeg woensdag toestemming van de Amerikaanse toezichthouder voor communicatie (FCC) voor het plan.

Uit een analyse geleid door de ESO blijkt dat constellaties zoals SpaceX die wil het vermogen belemmeren om bijvoorbeeld sterrenstelsels, planeten of zelfs asteroïden die mogelijk gevaarlijk zijn voor de aarde waar te nemen.

Ook zou het grote aantal satellieten leiden tot radiostoringen, vervuiling van de atmosfeer en 'overbevolking' in de lage baan om de aarde. Dit leidt tot een risico op grote kettingbotsingen van satellieten.

De ESO pleit voor internationale afspraken die de bescherming van de nachtelijke hemel waarborgen. Ruimteactiviteiten zouden volgens de organisatie moeten worden beoordeeld via internationale mechanismen.