ANTALYA (ANP) - Na de mislukte klimaattop in Turkije hoopt het volgende gastland Ethiopië er in 2027 wel een succes van te maken. COP32 in Addis Abeba moet de "COP van de hoop" worden, zei de Ethiopische afvaardiging tijdens de slotbijeenkomst in Antalya.

"Hoop voor de jongeren die het risico lopen dat de wereld waarin ze zullen leven onzeker is, hoop dat we ondanks onze verschillen toch tot elkaar kunnen komen en de meest ambitieuze beslissingen kunnen nemen", aldus Billene Seyoum, perschef van het kantoor van premier Abiy Ahmed.

Hoewel Seyoum erkende dat het tijdens deze COP31 moeilijk is gebleken om alle landen op een lijn te krijgen, is een klimaattop als deze volgens haar toch het juiste format om klimaatverandering aan te pakken. "We bevinden ons in moeilijke tijden, maar juist daarom is deze top zo belangrijk. Dit blijft de plek waar elk land een stem heeft en waar we samenkomen om die uitdaging het hoofd te bieden."