AI maakt een cv in een paar minuten strakker, foutlozer en beter afgestemd op de vacature. Daar zit ook het risico. Wie elke suggestie van de chatbot zonder nadenken overneemt, heeft al snel een cv dat niet meer klopt.

Klein gat, grote gevolgen

Het gaat vaak zo: de AI-tool meldt dat er nog iets ontbreekt om beter bij de vacature te passen, en de sollicitant plakt het erbij. Zo komen onwaarheden in een cv terecht. Meestal is dat geen kwade wil, maar slordigheid.

In het sollicitatiegesprek valt dat door de mand. Wie een vaardigheid claimt die hij niet heeft, moet een goed acteur zijn als de recruiter doorvraagt. Vaak vallen tegenstrijdigheden al eerder op, bijvoorbeeld functies die elkaar in tijd overlappen.

Witte letters, rode vlag

Een bekende truc is de vacaturetekst of losse trefwoorden in witte letters op een witte achtergrond in het cv zetten. Een mens ziet niets, de software leest alles. Er gaan verhalen rond over sollicitanten die zo de complete vacature in hun cv kopieerden.

Dat is bewuste misleiding. De verborgen tekst staat daarna gewoon in het systeem. Vraagt iemand er later naar, dan ben je je geloofwaardigheid kwijt.

Een cv moet twee lezers overtuigen: de software en de mens.

Mooi ontwerp, slecht leesbaar

AI-tools stellen vaak een ontwerp met twee kolommen voor: persoonsgegevens en cursussen links, werkervaring rechts. Dat oogt modern, maar sollicitatiesoftware leest zo'n opmaak geregeld verkeerd uit. De data van een cursus raken dan vermengd met die van een baan. In het slechtste geval volgt een automatische afwijzing.

Het probleem is groot. In een Duitse analyse van ruim 12.000 cv's kon de software bij 55 procent minstens één functietitel of werkgever niet uitlezen. Bij 44 procent van de cv's met werkervaring stond bij minstens één periode geen maand. Gescande of gefotografeerde cv's deden het het slechtst.

Afstemmen mag, verzinnen niet

Wat wel slim is: kijk of je eerdere werk inhoudelijk past bij de gevraagde functie, ook als je functietitel anders was. Vraagt een vacature tien jaar ervaring als productmanager en had je die titel vijf jaar? Kijk dan of je in een eerdere baan al vergelijkbare taken deed. Dat mag in je cv, zolang het inhoudelijk klopt.

Gebruik AI dus als sparringpartner. Schrijf zelf je cv, laat de tool het naast de vacature leggen en vraag wat er ontbreekt. Bepaal daarna zelf wat klopt. Wie zo werkt, wordt in Nederlands onderzoek zelfs vaak beter beoordeeld.

Afstemmen op de vacature mag. Ervaring verzinnen niet.

Ook werkgevers moeten opletten

AI-systemen die cv's selecteren gelden onder de Europese AI-verordening als systemen met een hoog risico. De strenge eisen daarvoor gelden pas vanaf 2 december 2027, en niet al vanaf augustus 2026 zoals eerst gepland. Ondertussen is vaak onduidelijk hoe zulke systemen tot een oordeel komen en hoe je dat kunt aanvechten.

Zo gebruik je AI veilig voor je cv

Laat AI formuleren, niet verzinnen.

Kies één kolom en gewone koppen.

Stuur een pdf met echte tekst of een Word-bestand, geen scan of foto.

Zet bij elke baan de titel, de werkgever en de begin- en einddatum met maand.

Gebruik geen verborgen tekst.

Lees alles na alsof een recruiter doorvraagt.

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