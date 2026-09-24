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Ethiopische krijgsmacht meldt doden honderden opstandelingen

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 16:15
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MEKELLE (ANP/AFP) - De Ethiopische krijgsmacht zegt 272 strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) te hebben gedood. Eerder op donderdag gaven de opstandelingen aan in een "regelrechte oorlog" te zijn verwikkeld met de Ethiopische regering. Er werden zware artillerieaanvallen gemeld.
De TPLF heeft de regio Tigray in handen en voerde woensdag onder meer aanvallen uit in de aangrenzende Amhara-regio. De Ethiopische krijgsmacht spreekt van een offensief in de op een na dichtstbevolkte regio van het land.
"Regeringstroepen hebben een tegenaanval ingezet", aldus de krijgsmacht op Facebook. Dit zou bij het Volksbevrijdingsfront tot "zware personele en materiële verliezen" hebben geleid. Er wordt naast de 272 doden geschreven van 260 gewonden. Persbureau AFP kon de cijfers niet onafhankelijk verifiëren.
De afgelopen tijd zijn de spanningen met de Ethiopische regering opnieuw flink opgelopen. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan met aanvallen een terugkeer naar een open conflict te hebben uitgelokt.
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