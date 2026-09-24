Tbs-advies in zaak verdachte extreme onlinegroepering

ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) adviseert om verdachte Justin B. (25) bij een eventuele veroordeling tbs met voorwaarden op te leggen. De man uit Eindhoven wordt verdacht van het oprichten en leidinggeven aan No Lives Matter (NLM), volgens justitie een terroristische organisatie die extreem geweld verheerlijkt.

De reclassering is nog bezig met het formuleren van voorwaarden om aan de tbs-maatregel te koppelen, bleek donderdag tijdens de zesde inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. B. was daarbij aanwezig, maar hij wilde niets zeggen. Tijdens de zitting werd tevens bekend dat de reclassering de kans op herhaling groot acht.

Het Openbaar Ministerie verdenkt B. ervan dat hij jarenlang een prominente rol had bij NLM, een groep binnen het Com-netwerk dat zich bezighoudt met strafbare feiten. Zijn onlinenaam was 'CXRPSE' ('lijk').

Uit groep gestapt

B.'s advocaat Stijn van Merm betwist dat NLM een terroristische organisatie was toen B. daar leiding aan gaf. Zijn cliënt heeft in verhoren al verklaard dat hij de groep heeft opgericht, maar zei erbij dat hij er nooit een terroristisch oogmerk bij had. Volgens hem is dat ontstaan nadat hij eind 2023 uit de groep was gestapt. Getuigen zouden dat kunnen bevestigen.

De inhoudelijke behandeling zal in februari of maart twee dagen in beslag nemen, zei de officier van justitie. De laatste inleidende zitting is op 2 december.