EU-buitenlandchef: aanval Doha is schending internationaal recht

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 21:41
anp090925183 1
BRUSSEL (ANP) - De Israëlische aanval op de Qatarese hoofdstad Doha is een schending van het internationaal recht en de territoriale integriteit van Qatar, stelt het kantoor van EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Volgens haar riskeert Israël hiermee een escalatie van geweld in de regio.
"Wij betuigen onze volledige solidariteit met de autoriteiten en de bevolking van Qatar, een strategische partner van de EU", staat in een verklaring van Kallas.
De Israëlische aanval was gericht op een aantal Hamasleiders die in Doha wonen, maar volgens Hamas hebben zij het overleefd. Kallas benadrukt dat een escalatie van de oorlog in de Gazastrook onwenselijk is en dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren moet komen.
