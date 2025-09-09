Vuelta wil ondanks pro-Palestijnse protesten in Madrid eindigen

MADRID (ANP) - De organisatie van de Vuelta hoopt dat de rittenkoers door Spanje zondag zoals gepland in Madrid eindigt. "Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er in Palestina gebeurt en willen we allemaal dat er vrede komt. Maar wij willen onze sport ook verdedigen", zei directeur Javier Guillen van de Ronde van Spanje op een persconferentie. "Je kan de wielrenners niet blijven hinderen. Uit respect voor de renners, het publiek en onze sport: laat ons gewoon fietsen. Meer vragen we niet."

De organisatie van de Vuelta besloot dinsdag de slotklim te schrappen omdat de situatie op de berg door pro-Palestijnse protesten niet veilig was. De elfde etappe werd om dezelfde reden ook al geneutraliseerd. De Vuelta heeft vrijwel dagelijks te maken met protesten tegen de voortdurende aanvallen van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen. In de vijfde etappe werd het team van Israel Premier Tech geblokkeerd tijdens een ploegentijdrit. De ploeg wordt bewaakt en paste het tenue aan waarop het woord Israel nu ontbreekt.

"De belangrijkste boodschap die ik wil geven is dat we verdergaan met deze Vuelta", zei Guillen. "We gaan woensdag weer van start en het is onze bedoeling om zondag de finish in Madrid te halen. Dat staat niet ter discussie. We hebben al veel hulp van de politie. Maar we fietsen niet in een stadion. Ons parcours is kilometers lang. Dan kun je helaas niet alles tegenhouden."