EU-buitenlandchef belt met buitenlandminister VS over Venezuela

door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 12:10
BRUSSEL (ANP) - Kaja Kallas, de buitenlandchef van de Europese Unie, heeft met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gebeld over de aanvallen op Venezuela. "De EU volgt de situatie in Venezuela op de voet", schrijft Kallas op X.
De Amerikaanse president Donald Trump meldde eerder dat Amerikaanse troepen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw hebben gevangengenomen. Hij zou het land zijn uitgevlogen. Kallas benadrukt dat de EU de legitimiteit van Maduro's leiderschap niet heeft erkend na zijn geclaimde verkiezingsoverwinning in 2024. De oppositie sprak van grootschalige fraude.
Kallas schrijft ook dat het internationaal recht "gerespecteerd moet worden". Ze zegt dat de prioriteit van de EU nu ligt bij de veiligheid van EU-burgers in Venezuela.
