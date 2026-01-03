ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran: Amerikaanse inval Venezuela schendt basisprincipes VN

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 12:01
anp030126107 1
TEHERAN (ANP/DPA) - Iran noemt de Amerikaanse militaire operatie in Venezuela een duidelijke schending van "de basisprincipes van de Verenigde Naties, evenals de fundamenten van internationaal recht". Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA op basis van een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie moet de internationale gemeenschap zich direct en resoluut uitspreken tegen de "agressieve daad" van de VS.
Bij de inval in Venezuela, eerder op zaterdag, werden volgens de VS president Nicolás Maduro en diens vrouw gevangengenomen. Zij zouden het land zijn uitgevlogen. De VS betichten Maduro en zijn regering er al lange tijd van betrokken te zijn bij drugshandel en voerden vele dodelijke aanvallen uit op vermeende drugstransporten in wateren nabij Venezuela. Ook hebben de VS de voorbije maanden een flinke militaire aanwezigheid opgebouwd in het Caribisch gebied, onder meer door hun grootste vliegdekschip naar de regio te sturen.
loading

POPULAIR NIEUWS

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

anp020126139 1

Eigenaar Zwitserse bar het ligt niet aan mij: meerdere controles, voldoet aan de normen

Loading