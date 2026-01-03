Iran: Amerikaanse inval Venezuela schendt basisprincipes VN

TEHERAN (ANP/DPA) - Iran noemt de Amerikaanse militaire operatie in Venezuela een duidelijke schending van "de basisprincipes van de Verenigde Naties, evenals de fundamenten van internationaal recht". Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA op basis van een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie moet de internationale gemeenschap zich direct en resoluut uitspreken tegen de "agressieve daad" van de VS.

Bij de inval in Venezuela, eerder op zaterdag, werden volgens de VS president Nicolás Maduro en diens vrouw gevangengenomen. Zij zouden het land zijn uitgevlogen. De VS betichten Maduro en zijn regering er al lange tijd van betrokken te zijn bij drugshandel en voerden vele dodelijke aanvallen uit op vermeende drugstransporten in wateren nabij Venezuela. Ook hebben de VS de voorbije maanden een flinke militaire aanwezigheid opgebouwd in het Caribisch gebied, onder meer door hun grootste vliegdekschip naar de regio te sturen.