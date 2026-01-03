ECONOMIE
Venezuela wil spoedberaad VN-Veiligheidsraad om inval VS

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 12:30
CARACAS (ANP) - Venezuela heeft een spoedoverleg van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd vanwege de Amerikaanse aanvallen. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Yván Gil op Telegram.
"Gezien de criminele agressie van de Amerikaanse regering tegen ons vaderland, hebben we een spoedvergadering aangevraagd van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties", schrijft Gil. "Geen enkele laffe aanval zal de kracht van dit volk kunnen breken, dat uiteindelijk zal zegevieren."
Zowel tegenstanders als bondgenoten van de Verenigde Staten hebben in reactie op de aanvallen benadrukt dat het internationaal recht en het VN-handvest gerespecteerd moeten worden.
De Amerikaanse president Donald Trump claimt dat de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw gevangen zijn genomen. De Venezolaanse regering heeft om bewijs gevraagd dat zij nog in leven zijn.
