EU-buitenlandchef: defensie gaat voor op onderwijs of zorg

BRUSSEL (ANP) - Niet alleen de EU-landen, maar ook de Europese Unie als geheel moet meer geld steken in defensie, vindt buitenlandchef Kaja Kallas. Defensie mag niet in de wachtrij belanden achter onderwijs en zorg, maar verdient juist voorrang.

Kallas geldt als pleitbezorger van krachtiger optreden tegen Rusland en onderstreepte woensdag in een toespraak dat Europa meer werk moet maken van zijn verdediging. De Amerikaanse president Donald Trump, die van Europese NAVO-bondgenoten zelfs een verhoging met 150 procent eist, "heeft gelijk dat we te weinig uitgeven".

Kallas viel NAVO-topman Mark Rutte bij, die al langer waarschuwt dat verworvenheden uit vredestijd als royale pensioenen, zorg en sociale zekerheid misschien even moeten wijken. "We geven miljarden uit aan onze scholen, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Maar als we niet meer aan defensie uitgeven, staat dat allemaal op het spel."

Begroting

EU-landen moeten meer aan defensie besteden, maar ook in de EU-begroting moet daarvoor volgens Kallas geld worden vrijgemaakt. Die begroting, die de lidstaten betalen, zou daarvoor omhoog moeten.

Europa moet zichzelf kunnen verdedigen, stelde Kallas op de jaarconferentie van het Europees Defensieagentschap (EDA). "Bij voorkeur met onze vrienden en bondgenoten, maar alleen als dat nodig is."