EU-buitenlandchef Kaja Kallas positief over verdrijven Assad

BRUSSEL (ANP/DPA/AFP) - De nieuwe EU-buitenlandchef Kaja Kallas is blij dat de Syrische leider Assad ten val is gebracht. "Het einde van Assads dictatuur is een positieve ontwikkeling waar lang op is gewacht. Het legt ook de zwakheid bloot van zijn steunpilaren Rusland en Iran", schrijft Kallas op X.

Kallas zegt dat het voor de EU nu de hoogste prioriteit heeft om de veiligheid in het gebied te waarborgen. Ze zegt daarvoor te zullen samenwerken met alle "constructieve partners", zowel in Syrië als in de regio. "Het proces van wederopbouw van Syrië zal lang en ingewikkeld zijn. Alle partijen moeten bereid zijn om daar constructief aan te werken."

Veel Europese landen hebben al verheugd gereageerd op de val van het regime in Syrië. Zo zei de Franse president Emmanuel Macron: "De barbaarse staat is gevallen. Eindelijk." Tegelijk bestaat er huiver voor nieuw extremisme. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zei dat de val van Assad "een grote opluchting" voor miljoenen Syriërs is, maar ze waarschuwde dat het land nu niet in handen mag vallen van "andere radicalen".