Verdachte kunstroof langer vast, OM laat andere verdachte vrij

ASSEN (ANP) - Een 20-jarige verdachte van de kunstroof in het Drents Museum in Assen blijft negentig dagen langer in voorarrest. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland woensdag besloten.

Het betreft de man uit Heerhugowaard die op 23 april is opgepakt. Dit is de man op de beelden uit de Praxis in Assen die hij twee dagen voor de kunstroof zou hebben bezocht.

In totaal heeft de politie zeven verdachten aangehouden. Drie van hen zitten vast. Het Openbaar Ministerie heeft besloten een 26-jarige verdachte uit Heerhugowaard vrij te laten. Deze man had anders vrijdag voor de rechtbank in Assen moeten verschijnen, samen met twee medeverdachten. "Hij is niet betrokken geweest bij de uitvoering van de kunstroof in het museum, maar had in de ogen van het OM een ondersteunende rol", meldt het OM.

Uit het museum werden op 25 januari vier Roemeense kunstschatten gestolen. Het gaat om een gouden helm en drie gouden armbanden. Die zijn nog spoorloos.