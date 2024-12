EU-buitenlandchef Kallas bezorgd over geweld Syrische minderheden

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas maakt zich grote zorgen over mogelijk geweld tegen minderheden in Syrië. In het nieuwe Syrië moet er vrijheid van godsdienst zijn, benadrukte Kallas dinsdag in een debat met Europarlementariërs van Buitenlandse Zaken. Ze wil, net zoals het Europees Parlement, niet dat er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt.

De overgang van een dictatuur naar een vrije samenleving stelt Syrië en de regio "voor enorme uitdagingen", zei ze in het debat. Een heropstanding van extremisten en een bestuursvacuüm moet worden voorkomen. "De rechten van alle Syriërs, inclusief die van vele minderheidsgroepen, moeten worden beschermd." Het is volgens Kallas cruciaal om de territoriale integriteit van Syrië te behouden en te respecteren, evenals de onafhankelijkheid, soevereiniteit en staatsinstellingen.