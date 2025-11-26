EU-buitenlandchef Kallas: tempo opvoeren voor vrede in Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Europa moet koers houden, maar ook het tempo opvoeren om de beste uitkomst voor Oekraïne en Europa te bereiken, zei Kallas na een ingelast digitaal overleg over Oekraïne met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Om Rusland te dwingen tot vrede, moet de druk verder worden opgevoerd via nieuwe sancties en meer militaire en financiële steun aan Oekraïne, zei ze woensdag tijdens een persconferentie.

Een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren moet de eerste stap zijn naar een einde aan de oorlog, zei Kallas. "Maar op dit moment zien we geen enkele aanwijzing dat Rusland klaar is voor een staakt-het-vuren."

Rusland bouwt volgens Kallas zijn militaire inspanningen niet af, maar voert deze juist op.

Voorwaarden

De EU-ministers hebben woensdag een aantal voorwaarden voor vrede en de toekomst van Oekraïne herbevestigd. "Soevereiniteit, onafhankelijkheid, territoriale integriteit en het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Niets over Oekraïne zonder Oekraïne", vatte Kallas samen.

Bij elke vredesovereenkomst is het belangrijk dat Rusland concessies doet, zei de politica. "Rusland moet een definitief einde maken aan de agressie en niet proberen de grenzen met geweld te wijzigen."

Amerikaans 28-puntenplan

Er zijn volgens de EU-buitenlandchef zelden oorlogen in de wereld waar de situatie zo eenduidig is. "We hebben één agressor en één slachtoffer. De focus moet liggen op wat Rusland, de agressor, moet doen, niet op wat Oekraïne, het slachtoffer, moet opofferen."

Het Amerikaanse 28-puntenplan is vooral ongunstig voor Oekraïne. Het land moet grondgebied afstaan, zijn leger verkleinen en afzien van NAVO-lidmaatschap. Inmiddels ligt er een plan dat voor Oekraïne gunstiger zou uitpakken. De inhoud daarvan is niet openbaar.