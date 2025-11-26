Sarkozy ook in beroep veroordeeld in zaak over stembusgang 2012

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is ook in hoger beroep veroordeeld wegens onder meer overtreding van de kieswet tijdens zijn campagne voor de verkiezingen in 2012. Hij kreeg begin 2024 een jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, in deze zaak.

Volgens de wet mag er maximaal 22,5 miljoen euro aan de campagne worden besteed, maar Sarkozy's campagneteam spendeerde destijds 42,8 miljoen. Dat moest door malversaties in de boekhouding verborgen blijven. De rechters hebben Sarkozy schuldig bevonden omdat hij van het gesjoemel profiteerde en niet omdat hij het zelf bewerkstelligde. Hij heeft elke strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontkend.

Er lopen meerdere zaken tegen hem. Hij is onlangs tot vijf jaar cel veroordeeld, omdat hij niet zou hebben ingegrepen toen er voor de stembusgang van 2007 berichten waren dat medewerkers probeerden geld voor de campagne te krijgen van de Libische dictator Khadaffi. Sarkozy was van 2007 tot 2012 president.