Site Stem op een Vrouw rond verkiezingen op zwart na ddos-aanval

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 16:04
anp041125115 1
DEN HAAG (ANP) - De website van emancipatiebeweging Stem op een Vrouw is op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen digitaal aangevallen. Op de ochtend van de verkiezingsdag ging de website volledig uit de lucht, de avond ervoor was de website al langzaam.
Volgens directeur Devika Partiman ging het om een ddos-aanval. Daarbij wordt de website overladen met automatische laadverzoeken. "Onze webbeheerder viel op dat er heel veel IP-adressen uit Rusland en China op de website probeerden te komen." Stem op een Vrouw biedt stemhulp en advies om meer politieke vertegenwoordiging van vrouwen te realiseren. Wie er achter de aanval zit, durft Partiman niet te zeggen. De stichting heeft tijdens de aanval als alternatief bezoekers met persoonlijke berichten via socialemediakanalen geprobeerd te helpen bij hun keuze.
Nadat er een verificatiesysteem werd ingesteld om geautomatiseerde sitebezoeken tegen te gaan, was de website weer bereikbaar. De stichting laat weten aangifte te gaan doen.
