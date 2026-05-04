EU-buitenlandchef verrast door timing terugtrekken VS-troepen

JEREVAN (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas was verrast door de timing van de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om Amerikaanse troepen uit Duitsland weg te halen. "Ik denk dat het aantoont dat we de Europese pijler binnen de NAVO echt moeten versterken en dat we echt meer moeten doen", zei Kallas voorafgaand aan een top van de Europese Politieke Gemeenschap in de Armeense hoofdstad Jerevan.

Trump kondigde vorige week aan 5000 militairen weg te halen uit Duitsland. Die aankondiging kwam nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Merz zei dit weekend dat de terugtrekking al langer gepland stond en dat het niet te maken heeft met hun meningsverschil.

"De Amerikaanse troepen zijn niet alleen in Europa om de Europese belangen te beschermen, maar ook de Amerikaanse belangen", herhaalde Kallas een eerder standpunt van de Europese Commissie.