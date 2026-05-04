ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-buitenlandchef verrast door timing terugtrekken VS-troepen

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 9:52
anp040526107 1
JEREVAN (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas was verrast door de timing van de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om Amerikaanse troepen uit Duitsland weg te halen. "Ik denk dat het aantoont dat we de Europese pijler binnen de NAVO echt moeten versterken en dat we echt meer moeten doen", zei Kallas voorafgaand aan een top van de Europese Politieke Gemeenschap in de Armeense hoofdstad Jerevan.
Trump kondigde vorige week aan 5000 militairen weg te halen uit Duitsland. Die aankondiging kwam nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Merz zei dit weekend dat de terugtrekking al langer gepland stond en dat het niet te maken heeft met hun meningsverschil.
"De Amerikaanse troepen zijn niet alleen in Europa om de Europese belangen te beschermen, maar ook de Amerikaanse belangen", herhaalde Kallas een eerder standpunt van de Europese Commissie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

generated-image (4)

Donald Trump is op dit moment boos op bondskanselier Mertz + de lijst van mensen waarop hij boos is

shutterstock_2202766439

Is ontkalken echt nodig? En hoe vak?

Loading