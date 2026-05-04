Bijzonder verzetsmateriaal uit Tweede Wereldoorlog gevonden in KB

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 9:48
DEN HAAG (ANP) - In de KB nationale bibliotheek in Den Haag is "een bijzondere vondst van verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog" gedaan, meldt de organisatie in een persbericht. Het gaat onder meer om vervalste persoonsbewijzen en ontheffingen, foto's van gebombardeerde steden en voedselkaarten voor concentratiekampen.
Huibert Crijns, collectiespecialist Geschiedenis, vond het materiaal in een kartonnen doos in een van de magazijnen van de KB, die vroeger de Koninklijke Bibliotheek heette. De doos was eigendom van verzetsstrijder Wim Oosenbrug senior. "Het gevonden erfgoed geeft een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet destijds opereerde. Heel professioneel en georganiseerd", zegt Crijns. "Ik ben erg blij dat dit pure, ongefilterde materiaal met historische waarde zo bewaard is gebleven."
Het verzetsmateriaal zal, in overleg met Oosenbrug junior, uiteindelijk worden geschonken aan een instelling die de geschiedenis van het verzet en de Tweede Wereldoorlog levend houdt.
