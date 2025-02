BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de "vrije wereld een nieuwe leider nodig heeft". Ze reageerde op X na de ruzie tussen Volodymyr Zelensky en Donald Trump in het Witte Huis. "Het is aan ons Europeanen om deze uitdaging aan te gaan."

"Oekraïne is Europa, we staan achter Oekraïne", schrijft Kallas verder in haar steunbetuiging. "We zullen onze steun aan Oekraïne opvoeren zodat zij kunnen terugvechten tegen de agressor."