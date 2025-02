Wall Street sluit zwakke beursmaand februari flink hoger af

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag op de laatste handelsdag van februari met flinke koerswinsten gesloten. Februari was een tegenvallende maand voor Wall Street met verliezen voor de drie hoofdgraadmeters, mede door onrust over de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil opleggen op buitenlandse goederen.

Beleggers in New York hadden ook oog voor het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Trump in het Witte Huis. Die ontmoeting liep uit op een ruzie over het beëindigen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en Zelensky is vervroegd vertrokken. De gezamenlijke persconferentie werd afgelast en een deal over grondstoffenwinning werd niet getekend. Die ruzie zorgde even voor wat onrust op Wall Street door zorgen over toenemende geopolitieke spanningen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 43.840,91 punten en de brede S&P 500 klom 1,6 procent tot 5954,50 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 1,6 procent tot 18.847,28 punten, na de koersval van 2,8 procent een dag eerder. De Dow en de S&P leden maandverliezen van rond de 1,5 procent. De Nasdaq zette over heel februari een min van bijna 4 procent neer.