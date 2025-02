Diskwalificatie en blessure Nuis op 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis was bij de wereldbekerfinale in Heerenveen eindelijk een keer sneller dan Jordan Stolz, maar het was uiteindelijk niets waard. De 35-jarige olympisch kampioen zag zijn race ongeldig worden verklaard door een diskwalificatie, omdat hij op een blokje was gestapt. Uit frustratie schopte Nuis een stoel weg en liep daarbij een wond op bij de hak van een voet.

Nuis was aanvankelijk in een rechtstreeks duel verslagen door Peder Kongshaug. De Noor won in 1.44,01 en bracht wereldkampioen Stolz de eerste nederlaag van het seizoen op de 1500 meter toe. De Amerikaan werd met 1.44,72 vijfde. Sander Eitrem uit Noorwegen werd door de diskwalificatie van Nuis tweede met 1.44,21. Ning Zhongyan uit China werd met 1.44,38 derde.

Nuis had er vlak na de race geen begrip voor dat hij was gediskwalificeerd. Hij liet voor de camera van de NOS zijn frustraties de vrije loop. "Ik rijd een van de beste races van dit seizoen en ben tweede van de wereld", mopperde hij. "En dan is er iemand die mij diskwalificeert. Ik weet werkelijk niet waarom. Ik ga dit seizoen naar Polen en overal toe om te schaatsen. En dan gebeurt mij hier voor eigen publiek dit", zei de schaatser voordat hij naar de kleedkamer strompelde.