EU-buitenlandministers roepen Israël op Palestijnen te beschermen

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 18:04
BERLIJN (ANP/RTR/AFP) - Buitenlandministers van Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben Israël opgeroepen Palestijnen te beschermen in de bezette gebieden. Dat is volgens hen onderdeel van internationale wetgeving.
De landen "veroordelen de enorme toename van kolonistengeweld tegen Palestijnse burgers en roepen op tot stabiliteit op de Westelijke Jordaanoever", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.
Het geweld op de Westelijke Jordaanoever is toegenomen sinds de oorlog in Gaza in oktober 2023. Volgens cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn sindsdien meer dan duizend Palestijnen gedood door Israëlische strijdkrachten en kolonisten.
"Deze aanvallen moeten stoppen", aldus de buitenlandministers, die zeiden dat deze het risico liepen de plannen voor een einde aan de oorlog in Gaza en de vooruitzichten op vrede voor de lange termijn te ondermijnen.
