EU-chef: we moeten voorkomen dat Iran-conflict verder verspreidt

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vindt dat hard gewerkt moet worden om te voorkomen dat het conflict in het Midden-Oosten zich "verder verspreidt". Daarbij verwees ze naar droneaanvallen op de Britse luchtmachtbasis op Cyprus en een olieraffinaderij van Saudi-Arabië. Bij beide aanvallen vielen geen gewonden.

"Ik veroordeel in de sterkste bewoordingen deze roekeloze en willekeurige aanvallen van Iran en zijn bondgenoten op soevereine gebieden in de hele regio", zei Von der Leyen. Ze roept opnieuw op tot de-escalatie en stelt dat de diplomatie de enige duurzame oplossing is. Daarvoor moet Iran zijn militaire, nucleaire en ballistische raketprogramma's stopzetten.

De Europese Commissie komt maandag om 13.00 uur bijeen voor een speciaal veiligheidsoverleg over de situatie in het Midden-Oosten. "We moeten voorbereid zijn op de gevolgen van deze recente gebeurtenissen", aldus Von der Leyen.