ING: eurozone kwetsbaarste regio bij langdurig conflict met Iran

AMSTERDAM (ANP) - De economie van de eurozone zal van alle grote economieën ter wereld het hardst worden getroffen door een langdurig conflict tussen de Verenigde Staten en Iran, meldt ING in een rapport. Dat komt volgens de economen van de bank doordat de eurolanden vrijwel al hun olie en een groot deel van het benodigde gas importeren.

De Amerikaans-Israëlische aanval op Iran had volgens de ING-economen niet op een slechter moment kunnen komen. De economie van het eurogebied kwam eindelijk uit een lange periode van stagnatie, ofwel nulgroei, met voorzichtige tekenen van herstel. Dat herstel werd recentelijk al ondermijnd door nieuwe onzekerheid over de handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump. Nu zou de regio te maken kunnen krijgen met een energieschok bovenop een handelsschok.

Een sterke stijging van de energieprijzen en een verstoring van de energievoorziening kan volgens ING ook herinneringen oproepen aan de energiecrisis van eind 2021 tot 2023.