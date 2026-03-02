Minder gasverbruik op stations, ProRail zet verwarming vaker uit

UTRECHT (ANP) - Het gasverbruik op treinstations is de afgelopen vijf jaar met 60 procent afgenomen, meldt ProRail. Dat komt onder meer doordat de spoorbeheerder de verwarming in hallen, wachtruimtes en toiletten alleen nog aanzet als dat noodzakelijk is. Voorheen werden die ruimtes standaard verwarmd.

Vorig jaar werd op stations 184.000 kubieke meter gas verbruikt, tegen 460.000 kuub in 2020, laat een woordvoerder weten. In 2015 stond de teller nog op 504.000 kubieke meter. ProRail wil dat stations in 2030 helemaal gasloos zijn. Dat het gasverbruik de afgelopen jaren sterker afnam dan daarvoor, komt doordat ProRail daar meer op is gaan inzetten, zegt de woordvoerder. Aanleiding daarvoor waren de sterk stijgende gasprijzen na de Russische inval in Oekraïne en de wens om te verduurzamen.

Sommige locaties moeten wel verwarmd worden, bijvoorbeeld een stationsgebouw waar historische objecten hangen of dat gevoelig is voor vocht. ProRail onderzoekt daarvoor alternatieven als betere ventilatie of infraroodpanelen.