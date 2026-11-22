ANTALYA (ANP) - De VN-klimaattop in Antalya is evident mislukt, zei EU-commissaris Wopke Hoekstra zondagmiddag buiten de zaal waar momenteel de plenaire slotvergadering bezig is. "Er kan geen andere conclusie zijn", zo vindt hij.

"Als het evident niet genoeg is, dan gaan we niet doormodderen en dat goedpraten", zei hij over de slotverklaring waarover landen het eens moesten worden. De EU heeft die verklaring zondagmiddag formeel verworpen.