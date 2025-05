EU-dienst slaat alarm over 'ondetecteerbare' telefoons in cellen

DEN HAAG (ANP) - Gedetineerden in Franse gevangenissen hebben nieuwe "ondetecteerbare" telefoons gebruikt om te communiceren met de buitenwereld. Daarvoor waarschuwt het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), dat meldt dat de toestellen wereldwijd worden verkocht via onlinemarktplaatsen en eenvoudig te verbergen zijn tijdens veiligheidscontroles. Ze zijn in omvang vergelijkbaar met een aansteker en bevatten weinig metalen onderdelen.

De Franse autoriteiten schatten dat ongeveer vijfduizend van de apparaten in gebruik waren in gevangenissen. Gedetineerden konden zo hun criminele activiteiten voortzetten. Dat leidde maandagochtend tot doorzoekingen in bijna vijfhonderd cellen. Eurojust meldt dat daarnaast een marktplaats offline is gehaald waar de toestellen zijn aangeboden.

Informatie over de toestellen zou ook zijn gedeeld met andere Europese landen. "Die kunnen vaststellen of de apparaten ook in hun gevangenissen worden gebruikt."