Yeşilgöz: Wiegel kon politiek voor iedereen begrijpelijk maken

Hans Wiegel wist zijn politieke standpunten zo helder te maken dat iedereen ze begreep, aldus VVD-leider Dilan Yeşilgöz in reactie op het overlijden van Wiegel op 83-jarige leeftijd. "Wiegel wist politiek als geen ander begrijpelijk te maken en de vertaling te maken naar wat politieke beslissingen betekenden voor mensen thuis. Nooit nodeloos ingewikkeld, nooit uit de hoogte."

Wiegel leidde de liberalen tijdens drie verkiezingen voor de Tweede Kamer in de jaren zeventig en begin jaren tachtig. "Het overlijden van Hans Wiegel raakt ons. Hij was een groots staatsman die aan de basis heeft gestaan van onze volkspartij", laat Yeşilgöz verder weten. "Hans Wiegel bleef geïnteresseerd en betrokken, ook na zijn actieve carrière. Een man van statuur, een voorbeeld voor ons allen. We zullen hem missen."