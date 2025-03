Topadviseur van Poetin: bestand betekent adempauze voor Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Buitenlandadviseur Joeri Oesjakov van de Russische president Vladimir Poetin heeft kritiek op het voorstel voor een bestand van dertig dagen met Oekraïne. Hij verklaarde tegen Russische media dat zo'n staakt-het-vuren neerkomt op een adempauze voor de Oekraïense krijgsmacht. Volgens Oesjakov streeft Rusland naar een langetermijnoplossing die tegemoetkomt aan de Russische zorgen.

Oekraïne heeft eerder na overleg met de VS aangegeven bereid te zijn tot een bestand. Rusland heeft publiekelijk nog geen definitief standpunt ingenomen en om meer informatie gevraagd. Het Kremlin bevestigde donderdag dat Amerikaanse onderhandelaars onderweg zijn en dat gesprekken zijn gepland. De buitenlandadviseur zei dat president Poetin later vermoedelijk in meer detail gaat reageren op het voorstel voor een tijdelijk bestand.

Oesjakov heeft een belangrijke rol binnen het Kremlin. Hij zou onlangs al telefonisch hebben gesproken met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz. Ook nam Oesjakov vorige maand met minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov deel aan het overleg met de Verenigde Staten over Oekraïne in Saudi-Arabië.