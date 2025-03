EU-donorconferentie Syrië brengt krappe 6 miljard euro op

BRUSSEL (ANP) - De negende donorconferentie voor Syrië heeft maandag 5,8 miljard euro aan giften en leningen opgeleverd. Dat is aanzienlijk minder dan de 8,1 miljard euro van vorig jaar. De Verenigde Staten hebben geen donatie gedaan.

De Europese Unie en haar lidstaten hebben samen 80 procent van het totaal aan giften en leningen aan Syrië toegezegd. De Europese Unie zegde 2,5 miljard euro aan hulp toe voor 2025 en 2026.

Van het totaalbedrag bestaat 4,2 miljard euro uit giften en 1,6 miljard euro uit leningen.

Het was de eerste donorconferentie sinds dictator Bashar al-Assad uit Syrië is verdreven. Ministers of vertegenwoordigers van diverse landen spraken licht hoopvol over de toekomst van Syrië, maar zijn ook bezorgd over het oplaaiende geweld tegen alawieten. Stuk voor stuk pleiten zij voor een land waar alle groepen en vrouwen dezelfde rechten hebben.